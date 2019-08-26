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РИА Новости

Россия ответит на испытания США новой ракеты, заявил Песков

13:09 26.08.2019 (обновлено: 14:42 26.08.2019)
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© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of DefenseИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of Defense
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями Штатами ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно", - сказал Песков журналистам на вопрос, приступило ли Минобороны к подготовке симметричного ответа.
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
23 августа, 16:59Сказано в эфире
"США ведут нечестную игру". Россия даст ответ на новую американскую ракетуПрезидент РФ Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой американской крылатой ракеты. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, почему эти испытания можно считать доказательством нарушений ДРСМД со стороны США.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, и поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.
При этом Песков не стал связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. "Это обычная работа российской армии - проведение учений, и так далее и тому подобное. Что касается деталей, думаю, вам нужно справиться об этом в самом оборонном ведомстве. Но и вообще в целом, в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - сказал он.
Песков заверил, что нет никаких сомнений, что поручение президента по подготовке должного ответа в связи с выходом из ДРСМД и новыми испытаниями будет выполнено. "Поэтому, что касается симметричного ответа, нет никаких сомнений, что он будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - заключил пресс-секретарь президента.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
21 августа, 12:03Радио
Карибский кризис 21 века. Совбез ООН обсудит ракетные планы США
Масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тысячи военнослужащих, стартовали на территории Южного военного округа, сообщил ранее журналистам представитель пресс-службы ЮВО. Учения пройдут на 12 полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, расположенных на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Крым. Будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. В ходе учений будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России.
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Выход США из договора о РСМДДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Неужели холодная война ни чему не научила.Вы тратите на вооружения народные средства и народные природные ресурсы.Вы кричите о патриотизме а какая разница после ядерной войны какая страна занимала данную площадь на земле.Вам надо к звездам лететь а вы как неандертальцы дубинками машите.
26 августа, 15:11
aalex18m1971
1100000
Как можно быть такими глупыми.Это же уровень детского сада.А он мне сделал плохо а я ему еще хуже сделаю.Вы о своем народе подумайте.Америка еще долларов напечатает он от этого не обесценится.А вы на ракеты где деньги будете брать опять у людей.Вы на такой огромной площади нашей страны не можете всего 150 миллионов накормить натуральными продуктами а землю свою в помойку превращаете.Так на каком вы уровне развития
26 августа, 15:16
aalex18m1971
1100000
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