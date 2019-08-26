Россия ответит на испытания США новой ракеты, заявил Песков

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями Штатами ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы же слышали поручения президента? Они же были даны. Конечно", - сказал Песков журналистам на вопрос, приступило ли Минобороны к подготовке симметричного ответа.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, и поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

При этом Песков не стал связывать начавшиеся на юге России военные учения с действиями США. "Это обычная работа российской армии - проведение учений, и так далее и тому подобное. Что касается деталей, думаю, вам нужно справиться об этом в самом оборонном ведомстве. Но и вообще в целом, в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - сказал он.

Песков заверил, что нет никаких сомнений, что поручение президента по подготовке должного ответа в связи с выходом из ДРСМД и новыми испытаниями будет выполнено. "Поэтому, что касается симметричного ответа, нет никаких сомнений, что он будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - заключил пресс-секретарь президента.