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РИА Новости

В Госдуме предложили вернуть картузы и передники в комплект школьной формы

13:07 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУченик в школьном коридоре
Ученик в школьном коридоре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны; так, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек - передники и платья.
Депутат в своем обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, отмечает, что многие родители школьников обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена Советского Союза. Как указывает Милонов, родители уверены, что внешнее единообразие учащихся благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет самих детей от стремления к "визуальному соревнованию".
"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учетом пожеланий и культурных особенностей каждого региона нашей страны. Данная мера, например, могла бы быть реализована в качестве пилотного проекта в ряде регионов", - говорится в обращении Милонова.
Например, считает депутат, эксперимент можно провести в Санкт-Петербурге, "где облик учащихся мог бы отражать внешние элементы, связанные с историей дореволюционного Петербурга - картузы и френчи для мальчиков, передники и платья для девочек".
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Милонов полагает, что если эксперимент пройдет успешно, силами местных властей можно организовать льготный пошив форменной одежды для того, чтобы покупка комплекта одежды не ложилась тяжким грузом на семейный бюджет.
"Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, внесет единообразие внешнего облика учащихся и поможет в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традиций", - уверен парламентарий.
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Ольга ВасильеваВиталий МилоновГосдума РФОбщество
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