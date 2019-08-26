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РИА Новости

В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале

13:07 26.08.2019 (обновлено: 16:33 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что министерство направило в больницу комиссию.
"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом", - сказал Песков журналистам в понедельник.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
22 августа, 13:50РИА Новости
В онкоцентре Блохина опровергли сообщение о массовых увольнениях
184339209368
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Министерство здравоохранения РФДмитрий ПесковМоскваСвердловская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
это разве не пример реальной жизни россиян спустя 20 лет правления величайшего?)
26 августа, 14:14
ffasfegsf
135510143
Надо иногда снимать розовые очки
26 августа, 13:28
sserj1679
12070009
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