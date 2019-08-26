В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале

"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом", - сказал Песков журналистам в понедельник.