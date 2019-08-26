В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что министерство направило в больницу комиссию.
"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом", - сказал Песков журналистам в понедельник.