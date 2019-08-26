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РИА Новости

Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019

13:07 26.08.2019 (обновлено: 13:28 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос возможной закупки Турцией истребителей РФ, но обратил внимание, что переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пройдут на МАКСе.
"Это без комментариев", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, выступила ли уже турецкая сторона с предложением начать переговоры по закупкам российских истребителей.
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"Завтра же они (президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган - ред.) будут прямо на МАКСе (авиасалон МАКС-2019 в Жуковском - ред.). Все прямо там сконцентрировано", - добавил Песков.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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