Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос возможной закупки Турцией истребителей РФ, но обратил внимание, что переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пройдут на МАКСе.

"Это без комментариев", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, выступила ли уже турецкая сторона с предложением начать переговоры по закупкам российских истребителей.

"Завтра же они (президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган - ред.) будут прямо на МАКСе (авиасалон МАКС-2019 в Жуковском - ред.). Все прямо там сконцентрировано", - добавил Песков.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.