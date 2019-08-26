В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G7

"Мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос и на подобные вопросы за последние двое суток. Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в "семерке" или возвращение в "семерку" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - заявил Песков журналистам в понедельник, говоря о возможности участия России в "G7".