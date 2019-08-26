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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G7

13:04 26.08.2019 (обновлено: 13:54 26.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о возвращении России в G7, заявил, что для Москвы это не является самоцелью, страна не собирается никому навязывать свое участие.
"Мы уже неоднократно отвечали на этот вопрос и на подобные вопросы за последние двое суток. Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в "семерке" или возвращение в "семерку" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - заявил Песков журналистам в понедельник, говоря о возможности участия России в "G7".
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным присоединиться к встрече "большой семерки", если приглашение будет получено не от всех, а лишь от нескольких стран-участниц или конкретно от Трампа как хозяина следующей встречи, он подчеркнул: "Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом".
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