Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков

"Разумеется, президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки". И с рядом стран, которые в "семерке", у нас весьма позитивно развиваются контакты - давайте с вами возьмем Японию, Италию, Францию, Германию", - сказал Песков журналистам в понедельник, говоря о возможности участия России в G7.

"Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях. Этот диалог, кстати, помогает минимизировать объем недоверия, объем разногласий; а главное, он помогает обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге. Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся", - продолжил представитель Кремля.