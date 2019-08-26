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РИА Новости

Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков

13:02 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами "большой семерки", диалог с ними расширяется, несмотря на разногласия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки". И с рядом стран, которые в "семерке", у нас весьма позитивно развиваются контакты - давайте с вами возьмем Японию, Италию, Францию, Германию", - сказал Песков журналистам в понедельник, говоря о возможности участия России в G7.
"Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях. Этот диалог, кстати, помогает минимизировать объем недоверия, объем разногласий; а главное, он помогает обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге. Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся", - продолжил представитель Кремля.
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и мировые лидеры G7 на рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности во время саммита G7 в Биаррице, Франция. 25 августа 2019
Вчера, 08:34Сказано в эфире
"Многоходовая мысль". Почему Трамп поссорился с "Семеркой"?СМИ пишут о конфликте американского президента с другими странами G7 из-за России. О мотивах поведения Дональда Трампа рассуждал в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.
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