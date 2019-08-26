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РИА Новости

Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

13:02 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин имеет в виду провести совещание по экономическим вопросам - это одно из традиционных совещаний, которое проводит президент", - сказал Песков.
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Он отметил, что в совещании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.
"Как правило, эти совещания проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики: посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки и так далее", - добавил пресс-секретарь президента.
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Антон СилуановДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Толку в этих совещаниях, если все ... министры ... включая медведева, так и не понесут наказания
26 августа, 13:58
Петя Грин
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