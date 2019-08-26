Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин имеет в виду провести совещание по экономическим вопросам - это одно из традиционных совещаний, которое проводит президент", - сказал Песков.
Он отметил, что в совещании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.
"Как правило, эти совещания проводятся, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики: посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки и так далее", - добавил пресс-секретарь президента.