Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин имеет в виду провести совещание по экономическим вопросам - это одно из традиционных совещаний, которое проводит президент", - сказал Песков.

Он отметил, что в совещании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации Кремля Антон Вайно.