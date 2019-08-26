Трамп заявил, что не обсуждал идею о сбрасывании ядерных бомб на ураганы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал смехотворной и лживой информацию в СМИ о возможном применении ядерных бомб для борьбы с ураганами, которое он якобы обсуждал.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп высказал эту идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации. Источник заявил изданию, что Трамп говорил о бомбардировке ураганов уже в 2017 году, но без слова "ядерный". Это было отражено в записке совета национальной безопасности США.
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"История Axios о том, что президент Трамп хочет взрывать сильные ураганы ядерным оружием прежде, чем они достигнут побережья, смехотворна. Я никогда такого не говорил. Это фейковые новости!", - написал Трамп в Twitter.
The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019