Boeing планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца года

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года",- сказал Тинсет.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.