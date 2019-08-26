Макрон подарил лидерам G7 часы из пластика, выловленного в океанах

ПАРИЖ, 26 авг – РИА Новости. Лидеры стран G7, приглашенные на саммит главы других государств и международные организации на сессии по климату получили особый подарок от президента Франции Эммануэля Макрона – наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, сообщает французский телеканал BFMTV.
Во французском Биаррице проходит саммит "Большой семерки", который завершится в понедельник вечером. Одна из главных тем, которая была заявлена Францией для обсуждения на G7, стала тема климата.
"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - отмечает телеканал.
После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.