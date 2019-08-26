Федотов рассказал о росте числа обращений в СПЧ

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Число обращений в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) постоянно увеличивается, в особенности в области социальных прав, после активной работы в регионах страны, сообщил глава Совета Михаил Федотов.

"Количество обращений, к сожалению, постоянно увеличивается. Причем своей активной работой в регионах и, в особенности, в области социальных прав – жилищных, трудовых, пенсионных – Совет стимулирует рост числа обращений в свой адрес", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, после каждого выездного заседания Совета резко возрастает число обращений из того региона, где он побывал. "Если там раньше про СПЧ вообще никто слыхом не слыхивал, то с нашим появлением информация о Совете становится для людей актуальной", - поделился правозащитник.

"В основном, больше всего обращений приходит по вопросам, связанным с жильем. Здесь и проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья, и обманутые дольщики, и обманутые пайщики, и обманутые ипотечники из программы "Молодая семья", которые "выпали" из программы из-за того, что очередь двигается медленнее, чем наступление предельного возраста", - пояснил он.

Федотов отметил, что эти проблемы порождены в значительной степени злоупотреблениями, которые в свою очередь проросли из несовершенства федерального законодательства. "В регионах гораздо виднее эти юридические прорехи, которыми пользуются недобросовестные люди. А страдают от этого люди добросовестные, законопослушные", - добавил он.

"И государство, если оно готово следовать Конституции и быть насколько возможно социальным, не может безразлично относиться к судьбам людей. Во всяком случае, СПЧ будет постоянно ставить эти вопросы", - уточнил глава Совета.