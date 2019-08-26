Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8, заявил Лавров

"Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег, никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. Жизнь ушла далеко вперед. Мы, как сказал президент (Владимир) Путин в Брегансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи", но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "Группе двадцати". И в "Группе двадцати", там есть и все члены "семерки", и все члены БРИКС, и наши позиции в "Группе двадцати" определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - подчеркнул министр.