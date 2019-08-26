Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T13:03Z
https://ria.ru/20190826/1557908661.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155773/89/1557738975_0:0:2799:1574_1036x0_80_0_0_ef953978ea771d0cd89bb32daeb1b8c7.jpg
РИА Новости

Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8, заявил Лавров

12:57 26.08.2019 (обновлено: 13:03 26.08.2019)
1338
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8, никогда ни о чем никого не просила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы" , - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Анголы Мануэлом Аугушту.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Вчера, 12:55РИА Новости
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
Лавров отметил, что о "восьмерке" вдруг вспомнили западные коллеги, причем сразу же в каких-то публичных комментариях. "Такое впечатление, что участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения", - сказал он.
"Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег, никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. Жизнь ушла далеко вперед. Мы, как сказал президент (Владимир) Путин в Брегансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи", но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "Группе двадцати". И в "Группе двадцати", там есть и все члены "семерки", и все члены БРИКС, и наши позиции в "Группе двадцати" определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - подчеркнул министр.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
5400001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФG8РоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров о возвращении России в G8: жизнь давно ушла вперед
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G7
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
Лента
новостей
Российский военный смотрит в бинокль
В Литве задержали двух российских пограничников
Змея среди горящих джунглей Амазонки, который зачищают лесорубы и фермеры. Порту-Велью, Бразилия, 24 августа 2019
Бразилия направила 44 тысячи военных для борьбы с пожарами в Амазонии
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент РФ Владимир Путин
Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Россия ответит на испытания США новой ракеты, заявил Песков
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: непродление СНВ-3 будет губительным для стратегической стабильности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Покрас Лампас выступил против закрашивания его граффити в Екатеринбурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния