СПЧ призвал развивать видеонаблюдение в местах принудительного содержания

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что все места принудительного содержания нужно оборудовать системой видеофиксации – так, чтобы данные записывались и сразу передавались в информационные центры СК, Генпрокуратуры, региональные управления и федеральные центры ФСИН и МВД.

"Нужно развивать систему видеонаблюдения во всех местах принудительного содержания, не только в тех, которые перечислены в законе, но и в других", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, например, информацию о том, что в следственном отделе СК России по Сургуту применялись пытки, можно было бы подтвердить или опровергнуть, если бы в коридоре отдела была система видеофиксации. "Но там хотя и есть видеокамеры, но, как выяснилось, они старые, без функции записи, и те серверы, которые есть, длительное хранение информации не обеспечивают", - пояснил правозащитник.

"Нужно создать нормальную систему видеофиксации с функцией долговременной записи и с функцией одновременной передачи информации в информационные центры СК России и Генеральной прокуратуры России. То же самое надо сделать и в системе ФСИН, в системе МВД России, чтобы информация автоматически сразу передавалась в региональное управление и в федеральный центр – тогда скрыть ее будет невозможно", - добавил он.

В середине февраля правоохранители выявили в Сургуте организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. После задержаний адептов в Сургуте на сайте "Свидетели Иеговы в России" появилась публикация о том, что не менее семи из них якобы подвергались "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям", а также в отсутствие адвоката их якобы голыми обливали водой и "применяли электрошокер".

В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что данные публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых. Позже представитель СУСК сообщал, что ведомство проводит проверку "в связи с большим резонансом". В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что проверка не подтвердила информацию о "пытках", а вскоре выяснилось, что следователи отказались возбуждать дело по данному факту.