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РИА Новости

Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7

12:55 26.08.2019 (обновлено: 14:30 26.08.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".
По его словам, на прошедшей встрече в Биаррице поднимался вопрос возобновления формата "Большой восьмерки".

"Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать да", — сказал он.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не считают призыв Трампа провокацией, но по предложению одной страны присоединиться к G7 невозможно.
Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в США. Как сообщил CNN, Трамп рассматривает в качестве месте проведения саммита свой гольф-клуб Trump National Doral.
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и мировые лидеры G7 на рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности во время саммита G7 в Биаррице, Франция. 25 августа 2019
Вчера, 08:34Сказано в эфире
"Многоходовая мысль". Почему Трамп поссорился с "Семеркой"?СМИ пишут о конфликте американского президента с другими странами G7 из-за России. О мотивах поведения Дональда Трампа рассуждал в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий.
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
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Формат "Большой восьмерки" работал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
На Западе в последнее время все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
Флаги стран-участниц саммита G7
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Эксперт назвал возможный вариант участия России в работе G7
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G7Дональд ТрампG8РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А Россия в лице её Президента уже сказала - "обойдёмся"... А Лавров уточнил - "жизнь уже давно ушла вперёд".
26 августа, 12:59
Владимир Белогорский
25100010
Давление на своих Европейских партнеров . Типа вы Немцы не хотите перекрыть Северные потоки ? А вы Французы хотите санкции отменить ? Ну так мы США , тогда попирая все международные нормы , законы и договоренности , притянем Россию в мировую элиту . Это шантаж , не более, в данном случае США используют Россию как разменную монету в игре с Европой .
26 августа, 13:01
Alex Markov
600109
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