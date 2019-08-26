Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение России к следующему саммиту G7 было бы "полезным".

По его словам, на прошедшей встрече в Биаррице поднимался вопрос возобновления формата "Большой восьмерки".

"Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать да", — сказал он.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не считают призыв Трампа провокацией, но по предложению одной страны присоединиться к G7 невозможно.

Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в США. Как сообщил CNN, Трамп рассматривает в качестве месте проведения саммита свой гольф-клуб Trump National Doral.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

Формат "Большой восьмерки" работал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.