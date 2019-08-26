Нетаньяху поручил построить 300 домов в поселении, где произошел теракт

Взрыв произошел в пятницу в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан. Одна израильтянка скончалась от полученных ранений, ее отец и брат получили тяжелые ранения. Армия Израиля считает, что атака была совершена с помощью самодельного взрывного устройства, и характеризует инцидент как предполагаемый теракт.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.