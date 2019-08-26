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РИА Новости

Нетаньяху поручил построить 300 домов в поселении, где произошел теракт

12:55 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил построить 300 новых домов в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан, в районе которого при взрыве погибла девушка.
Взрыв произошел в пятницу в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан. Одна израильтянка скончалась от полученных ранений, ее отец и брат получили тяжелые ранения. Армия Израиля считает, что атака была совершена с помощью самодельного взрывного устройства, и характеризует инцидент как предполагаемый теракт.
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"Поручил создать новый район в размере 300 новых домов в Долеве. Мы пустим корни и поразим наших врагов. Мы продолжим укреплять и развивать поселения", - написал Нетаньяху в Twitter.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
"Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отметил: «Мы пустим корни и разобьем наших врагов. Продолжим укреплять и развивать поселения»." - Правильно! Это самое действенное решение. Я всегда говорил, что ответным действием на на КАЖДЫЙ теракт должно быть строительство новых домов и поселений на территории Иуда и Шомрона (Иудеи и Самарии). Только так может быть остановлен террор - усиление еврейского присутствия на нашей земле.
26 августа, 13:03
yoram
3900012
Очевидно же, что это была провокация со стороны Израиля. Премьера попросили найти повод для строительства домов и повод нашли.
26 августа, 13:57
Naum Vygodsky
4000927
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