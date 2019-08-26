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РИА Новости
Культура

Покрас Лампас выступил против закрашивания его граффити в Екатеринбурге

12:53 26.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в понедельник выступил против полного закрашивания его работы "Супрематический крест" в Екатеринбурге.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
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Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста". Позже координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.
"Сейчас работа вышла за пределы локального проекта. Сейчас к этой работе приковано внимание всей России. Меньше внимания к ней не будет, пока она не будет восстановлена. В любом случае, мы не можем закрасить работу, потому что в России очень мало проектов такого масштаба и проектов такого внимания", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его словам, проект выполнен на качественном уровне, с современным контекстом и с обращением к истории российского искусства, благодаря чему работа получила большую поддержку и внимание. Он отметил, что сейчас задача для него и для организаторов фестиваля "Стенограффия" – найти точку согласованности и взаимопонимания со всеми социальными группами, которая "позволит оставить в городе большой и запоминающийся арт-объект, который будет и дальше флагманом российского искусства".
Лампас Покрас
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"Уходить в историю, что мы перекрашиваем работу полностью, закрашиваем все в один и цвет – изначально неправильно, потому что к работе уже такое большое внимание, что любые максимально радикальные изменения будут восприняты негативно. Мы будем искать вариант, который максимально всем будет нейтральным и который будет учитывать интересы не только каких-то небольших групп населения, но и в целом интересы города, интересы огромного числа людей, которые нас поддерживают, для того, чтобы просто не провоцировать конфликт", – пояснил он.
Координатор фестиваля "Стенограффия" в свою очередь добавила, что сроки восстановления работы пока не определены.
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КультураПокрас ЛампасСвердловская областьЕкатеринбургРоссия
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