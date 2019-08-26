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РИА Новости

В Лондоне на карибском карнавале задержали почти сто человек

12:51 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья КопыловаПолицейские на Вестминстерском мосту
Полицейские на Вестминстерском мосту
© РИА Новости / Наталья Копылова
Полицейские на Вестминстерском мосту. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карнавала в Ноттинг-Хилле, проходившего в минувшие выходные. Количество задержаний в этом году гораздо ниже, чем в прошлом - тогда на карнавале были задержаны 380 человек.
"По данным на 22.00 25 августа, полиция, обеспечивающая безопасность на карнавале, задержала 97 человек… Во время карнавала 11 полицейских были ранены, им потребовалась медицинская помощь", - говорится в распространенном в понедельник утром сообщении Скотланд-ярда.
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24 декабря 2011, 02:51РИА Новости
Полиция изъяла в Великобритании наркотики на сумму почти $2,5 млнСотрудники полиции британского графства Большой Манчестер изъяли наркотики различного вида на сумму около 1,6 миллиона фунтов стерлингов (2,48 миллиона долларов).
Полиция уточняет, что из общего числа 12 человек были задержаны за нападение на полицейских, 10 - за нарушение общественного порядка, 9 - за ношение оружия, 3 - за кражи, 41 - за преступления, связанные с наркотиками, 3 - за сексуальное насилие.
Повышенные меры безопасности в Ноттинг-Хилле будут поддерживаться до конца дня понедельника.
Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2017 году количество гостей фестиваля превысило 1 миллион человек.
Во время карнавала в 2017 году были задержаны 313 человек, а за несколько недель до него были проведены 656 превентивных арестов.
Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. В 2017 году на карнавале были ранены 28 представителей полиции. Полиция постоянно изымает у гостей фестиваля огнестрельное оружие, ножи, дубинки и газовые баллончики.
Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.
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