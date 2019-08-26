Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"

"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, - обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений – разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов (Донбасса – ред.)", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.