Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нормандский саммит можно обсуждать только после разведения сил и средств на Донбассе, а прежде чем планировать контакты в этом формате, необходимо понять позицию нового правительства Украины по минскому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, - обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений – разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов (Донбасса – ред.)", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
"Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе и прежде чем их планировать, хотелось бы понять, как новое правительство (Украины – ред.), когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении минских договоренностей", - отметил он.