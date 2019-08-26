На выборах в 2024 году могут провести эксперимент по онлайн-голосованию

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по электронному голосованию на общефедеральных выборах может пройти в 2024 году, если онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму будет удачным, заявил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
"В принципе, система электронного голосования сейчас будет тестироваться на выборах в Мосгордуму, и если эксперимент будет удачным, то мы учтем необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах", - рассказал Массух.
Отвечая на вопрос о готовности московских избирателей к переходу на цифровой этап, Массух отметил, что необходимо отдельно рассматривать сбор подписей и само голосование.
"Мне кажется, что по сбору подписей уже готовы. Важное отличие сбора подписей от непосредственно голосования то, что сбор не требует анонимности, и поэтому здесь технические решения могут быть не такими сложными. А что касается голосования, то мы посмотрим, насколько московские избиратели готовы, сейчас сложно сказать", - отметил руководитель электронного штаба.
Ранее в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, так как это сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным. По его словам, в России "достигнут очень серьезный прогресс в плане развития цифровых технологий", и "грех этим не воспользоваться".