На выборах в 2024 году могут провести эксперимент по онлайн-голосованию

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по электронному голосованию на общефедеральных выборах может пройти в 2024 году, если онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму будет удачным, заявил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.

"В принципе, система электронного голосования сейчас будет тестироваться на выборах в Мосгордуму, и если эксперимент будет удачным, то мы учтем необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах", - рассказал Массух.

Отвечая на вопрос о готовности московских избирателей к переходу на цифровой этап, Массух отметил, что необходимо отдельно рассматривать сбор подписей и само голосование.

"Мне кажется, что по сбору подписей уже готовы. Важное отличие сбора подписей от непосредственно голосования то, что сбор не требует анонимности, и поэтому здесь технические решения могут быть не такими сложными. А что касается голосования, то мы посмотрим, насколько московские избиратели готовы, сейчас сложно сказать", - отметил руководитель электронного штаба.