Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:46Z
https://ria.ru/20190826/1557908065.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/53847/12/538471259_0:145:3000:1833_1036x0_80_0_0_bce79528e531909401761f7c3ad8c583.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На выборах в 2024 году могут провести эксперимент по онлайн-голосованию

12:46 26.08.2019
159
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИлья Массух
Илья Массух
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Эксперимент по электронному голосованию на общефедеральных выборах может пройти в 2024 году, если онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму будет удачным, заявил РИА Новости руководитель электронного штаба Илья Массух.
"В принципе, система электронного голосования сейчас будет тестироваться на выборах в Мосгордуму, и если эксперимент будет удачным, то мы учтем необходимые доработки и в принципе к какому-нибудь 2024 году можно провести эксперимент уже на общефедеральных выборах", - рассказал Массух.
Отвечая на вопрос о готовности московских избирателей к переходу на цифровой этап, Массух отметил, что необходимо отдельно рассматривать сбор подписей и само голосование.
"Мне кажется, что по сбору подписей уже готовы. Важное отличие сбора подписей от непосредственно голосования то, что сбор не требует анонимности, и поэтому здесь технические решения могут быть не такими сложными. А что касается голосования, то мы посмотрим, насколько московские избиратели готовы, сейчас сложно сказать", - отметил руководитель электронного штаба.
Единый день голосования в России
21 августа, 13:21Выборы в Мосгордуму
Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования
Ранее в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, так как это сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным. По его словам, в России "достигнут очень серьезный прогресс в плане развития цифровых технологий", и "грех этим не воспользоваться".
200028
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосковская городская думаРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Глава СПЧ призвал перейти на безбумажную избирательную систему
РИА
Новости
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
У Кремля нет позиции по идее сбора подписей для одномандатников в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Путин обсудит с врио главы Башкирии ситуацию в республике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: непродление СНВ-3 будет губительным для стратегической стабильности
Владимир Путин
Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале
Ученик в школьном коридоре
В Госдуме предложили вернуть картузы и передники в комплект школьной формы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
СПЧ предложил скорректировать закон о митингах
Мужчина сидит за компьютером
Россияне плохо информированы о новых технологиях, показал опрос
Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии жалоб на проведение выборов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров о возвращении России в G8: жизнь давно ушла вперед
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния