ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале

"По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в третьем квартале до 0,5-1%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%", - пишут авторы документа.

"Меньшее снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом может быть вызвано динамикой тех компонентов ВНОК, которые не входят в расчет показателя инвестиций в основной капитал. Именно вложения в эти нефинансовые активы заметно снизились в первом квартале 2019 года. Во втором квартале 2019 года сдерживающее влияние динамики этих компонентов на прирост ВНОК, по оценкам, уменьшилось", - говорится в комментарии.