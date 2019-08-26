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РИА Новости

ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале

12:40 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦБ РФ ожидает увеличения в третьем квартале государственных инвестиций и ускорения роста российской экономики за счет реализации национальных проектов, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Экономика".
"По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в третьем квартале до 0,5-1%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%", - пишут авторы документа.
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Во втором квартале ВНОК, по оценкам ЦБ, в годовом сопоставлении сократилось на 0,5-1,0%.
"Меньшее снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом может быть вызвано динамикой тех компонентов ВНОК, которые не входят в расчет показателя инвестиций в основной капитал. Именно вложения в эти нефинансовые активы заметно снизились в первом квартале 2019 года. Во втором квартале 2019 года сдерживающее влияние динамики этих компонентов на прирост ВНОК, по оценкам, уменьшилось", - говорится в комментарии.
Инвестиции в основной капитал РФ во втором квартале выросли на 0,6-0,7%, оценивает ЦБ.
Рост ВВП во втором квартале, по данным Росстат, составил 0,9%.
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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