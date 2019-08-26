Цифровые трансформаторы московского производства поставят на Ближний Восток

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московское предприятие по производству цифровых измерительных приборов приступает к поставкам инновационных оптических трансформаторов в страны Ближнего Востока, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Комплексные решения по технологии "Цифровая Подстанция" компании "Профотек" будут работать в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. Компания, заключившая трехлетнее дистрибьютерское соглашение с Nano Imports General Trading (ОАЭ), также откроет в регионе центр сервисного обслуживания.

"Дистрибьютерское соглашение для такого региона с быстро растущей экономикой, как Ближний Восток, еще раз подчеркивает интерес передовых компаний мира к технологическим достижениям московской промышленности. Столичные предприятия и их высокотехнологичная продукция успешно конкурируют на внутреннем и международном рынках. Лучшие из них получают финансовую поддержку от правительства Москвы. Например, компании "Профотек" присвоен статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", благодаря чему компания может экономить на налогах и других обязательных платежах до 47%", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.