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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Цифровые трансформаторы московского производства поставят на Ближний Восток

12:39 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московское предприятие по производству цифровых измерительных приборов приступает к поставкам инновационных оптических трансформаторов в страны Ближнего Востока, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Комплексные решения по технологии "Цифровая Подстанция" компании "Профотек" будут работать в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. Компания, заключившая трехлетнее дистрибьютерское соглашение с Nano Imports General Trading (ОАЭ), также откроет в регионе центр сервисного обслуживания.
"Дистрибьютерское соглашение для такого региона с быстро растущей экономикой, как Ближний Восток, еще раз подчеркивает интерес передовых компаний мира к технологическим достижениям московской промышленности. Столичные предприятия и их высокотехнологичная продукция успешно конкурируют на внутреннем и международном рынках. Лучшие из них получают финансовую поддержку от правительства Москвы. Например, компании "Профотек" присвоен статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", благодаря чему компания может экономить на налогах и других обязательных платежах до 47%", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, создание цифровых подстанций является главным и наиболее перспективным трендом в современной электроэнергетике. В свою очередь, оптические трансформаторы, созданные компанией "Профотек", являются новым классом оборудования, использующим принципиально иные технологии по сравнению с традиционными трансформаторами. Интерес к такому оборудованию обусловлен высокой точностью и расширенным диапазоном измерений, стабильной работой в широком температурном диапазоне, а также уменьшением затрат на обслуживание.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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