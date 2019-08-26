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РИА Новости
Теплоснабжение

"Элсиб" модернизирует оборудование для Улан-Баторской ТЭЦ-4 в Монголии

12:34 26.08.2019 (обновлено: 12:36 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Элсиб" модернизирует оборудование Улан-Баторской ТЭЦ-4 в Монголии с поставкой трех новых турбогенераторов и модернизацией одной машины, сообщает компания.
"В рамках проекта по модернизации энергетического оборудования Улан-Баторской ТЭЦ-4 (Монголия) "Элсиб" принимает участие в комплексном обновлении четырех энергоблоков станции с поставкой трех новых турбогенераторов и модернизацией одной машины. Один из новых генераторов уже поставлен и смонтирован на объекте заказчика", - говорится в сообщении компании.
В настоящее время ведется модернизация турбогенератора. Она включает поставку нового ротора, комплекта стержней и деталей, которые уже изготовлены и доставлены на Улан-Баторскую ТЭЦ и перемотку статора. Также при обновлении генератора специалисты проводят модернизацию его системы водородного уплотнения, щеточно-контактного аппарата с установкой автоматизированной системы мониторинга и замена системы возбуждения. Второй и третий турбогенераторы находятся в производстве. Производителем турбин в данном проекте выступает стратегический партнер "Элсиба" "Уральский турбинный завод".
"Модернизация основного энергетического оборудования Улан-Баторской ТЭЦ-4, ведущего энергетического предприятия Монголии, позволит обеспечивать эффективное и надежное теплоэнергоснабжение столицы и энергосистемы страны в целом", - отмечает компания.
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"Элсиб" – единственное предприятие тяжелого энергомашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. Компания имеет полный инженерно-производственный цикл от проектирования и изготовления до сервисного обслуживания турбо- и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.
"Уральский турбинный завод" - машиностроительное предприятие по проектированию и производству энергетического оборудования. Предприятие специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Входит в состав холдинга "Ротек".
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