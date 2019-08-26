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РИА Новости

В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии жалоб на проведение выборов

12:32 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Жалоб на проведение президентских выборов в избирком Абхазии не поступало, заявил в понедельник глава ЦИК Тамаз Гогия.
В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.
"Никаких жалоб в центральную избирательную комиссию, как ни странно, не поступало. За весь период... Официальные (жалобы - ред.) в центральную избирательную комиссию не поступали", - заявил Гогия на брифинге.
Он подчеркнул, что "никаких замечаний, нареканий, жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования или подсчет голосов не поступало".
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