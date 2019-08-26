В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии жалоб на проведение выборов

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Жалоб на проведение президентских выборов в избирком Абхазии не поступало, заявил в понедельник глава ЦИК Тамаз Гогия.

В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.

"Никаких жалоб в центральную избирательную комиссию, как ни странно, не поступало. За весь период... Официальные (жалобы - ред.) в центральную избирательную комиссию не поступали", - заявил Гогия на брифинге.