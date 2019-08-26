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РИА Новости

Полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в доме в Находке

12:32 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Находке, где в понедельник, по предварительным данным, взорвалась боевая граната.
Ранее власти сообщили, что в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. В результате двое погибли, еще двое ранены, они в крайне тяжелом состоянии.
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"Обстоятельства происшествия в Находке устанавливаются", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.
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