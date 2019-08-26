Полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в доме в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Находке, где в понедельник, по предварительным данным, взорвалась боевая граната.

Ранее власти сообщили, что в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. В результате двое погибли, еще двое ранены, они в крайне тяжелом состоянии.