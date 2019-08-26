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РИА Новости

Лавров о возвращении России в G8: жизнь давно ушла вперед

12:31 26.08.2019 (обновлено: 14:57 26.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8, никогда ни о чем никого не просила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы" , - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Анголы Мануэлом Аугушту.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей
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Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"
Лавров отметил, что о "восьмерке" вдруг вспомнили западные коллеги, причем сразу же в каких-то публичных комментариях. "Такое впечатление, что участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения", - сказал он.
"Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег, никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. Жизнь ушла далеко вперед. Мы, как сказал президент (Владимир) Путин в Брегансоне, мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи", но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "Группе двадцати". И в "Группе двадцати", там есть и все члены "семерки", и все члены БРИКС, и наши позиции в "Группе двадцати" определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - подчеркнул министр.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Трамп прокомментировал возможное возращение к "Большой восьмерке"
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Сергей ЛавровG8РоссияПолитика
Популярные комментарии
Для нас проситься в 8-ку это бред, а там они вполне реально думают, что мы мечтаем о их клубе.
26 августа, 13:01
Вован Панталонов
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