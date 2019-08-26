Бунимович взял на контроль иск о лишении родительских прав из-за митинга

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что взял на контроль ситуацию с лишением родительских прав еще одной пары за участие в несанкционированном митинге 27 июля.

В Никулинском суде Москвы подтвердили РИА Новости, что иск поступил и принят к рассмотрению, дата судебного заседания назначена на 2 сентября.

"Мы взяли эту ситуацию на контроль. Конечно, я буду наводить справки, чтобы понять конкретику. Но у меня вызывает большие сомнения, ведь вот так, из ниоткуда не возникает лишение родительских прав. Обычно перед этим идет какая-то работа, попытки сохранения семьи, а тут какая-то другая история, радикальная, к которой мы стараемся прибегать как можно реже", - сказал Бунимович РИА Новости.

Появление подобного иска детский омбудсмен назвал опасным сигналом для всей системы, направленной на максимальное сохранение семьи. "В такой ситуации любая семья будет чувствовать себя в опасности", - считает он.

По мнению Бунимовича, в подобных случаях, прежде чем прибегать к лишению родительских прав, стоит поработать с семьей и попытаться ее сохранить.

Бунимович также подчеркнул, что родителям не стоит брать с собой маленького ребенка на масштабные акции, даже согласованные. "В любом случае это для ребенка опасная ситуация. Ребенок может испугаться или еще что-нибудь", - сказал он.

Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав других супругов, которые пришли на несанкционированный митинг с малолетним сыном. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав - это крайняя мера, но лица, вовлекающие несовершеннолетних в митинги, должны понимать свою ответственность.