Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:39Z
https://ria.ru/20190826/1557906605.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/35782/45/357824590_0:85:400:310_1036x0_80_0_0_ae822941d12424b702caac16efee274d.jpg
РИА Новости

Бунимович взял на контроль иск о лишении родительских прав из-за митинга

12:29 26.08.2019 (обновлено: 12:39 26.08.2019)
463
Евгений Абрамович Бунимович
Евгений Абрамович Бунимович
Евгений Абрамович Бунимович. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что взял на контроль ситуацию с лишением родительских прав еще одной пары за участие в несанкционированном митинге 27 июля.
В Никулинском суде Москвы подтвердили РИА Новости, что иск поступил и принят к рассмотрению, дата судебного заседания назначена на 2 сентября.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
6 августа, 18:23РИА Новости
Кузнецова прокомментировала иск о лишении родительских прав из-за митинга
"Мы взяли эту ситуацию на контроль. Конечно, я буду наводить справки, чтобы понять конкретику. Но у меня вызывает большие сомнения, ведь вот так, из ниоткуда не возникает лишение родительских прав. Обычно перед этим идет какая-то работа, попытки сохранения семьи, а тут какая-то другая история, радикальная, к которой мы стараемся прибегать как можно реже", - сказал Бунимович РИА Новости.
Появление подобного иска детский омбудсмен назвал опасным сигналом для всей системы, направленной на максимальное сохранение семьи. "В такой ситуации любая семья будет чувствовать себя в опасности", - считает он.
По мнению Бунимовича, в подобных случаях, прежде чем прибегать к лишению родительских прав, стоит поработать с семьей и попытаться ее сохранить.
Бунимович также подчеркнул, что родителям не стоит брать с собой маленького ребенка на масштабные акции, даже согласованные. "В любом случае это для ребенка опасная ситуация. Ребенок может испугаться или еще что-нибудь", - сказал он.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав других супругов, которые пришли на несанкционированный митинг с малолетним сыном. В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав - это крайняя мера, но лица, вовлекающие несовершеннолетних в митинги, должны понимать свою ответственность.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
5302011
Обсудить 6
Анна КузнецоваЕвгений БунимовичМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Покрас Лампас прокомментировал протесты из-за его работы в Екатеринбурге
РИА
Новости
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
СПЧ предложил скорректировать закон о митингах
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
Партия "Слуга народа" намерена внести изменения в конституцию Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров о возвращении России в G8: жизнь давно ушла вперед
Лента
новостей
Лампас Покрас
Власти Новосибирска договорились с Покрасом Лампасом о росписи города
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании
Студенты во время лекции
Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях
Михаил Ульянов
Ульянов прокомментировал заявления США по поставкам оружия Ирану
Ученик в школьном коридоре
В Госдуме предложили вернуть картузы и передники в комплект школьной формы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал действия сирийских военных в Хан-Шейхуне легитимными
Полицейские на Вестминстерском мосту
В Лондоне на карибском карнавале задержали почти сто человек
Российский военный смотрит в бинокль
В Литве задержали двух российских пограничников
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
За незаконный лов у берегов Приморья задержали более ста иностранцев
Президент США Дональд Трамп
В Пекине ответили на призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая
Наручники
Задержанный агент СБУ оценил версию Киева о смерти россиянина в тюрьме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния