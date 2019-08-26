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РИА Новости
Культура

Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге

12:28 26.08.2019
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© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природыЛампас Покрас
Лампас Покрас
© Фото : WWF России — Всемирный фонд дикой природы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что ему поступают угрозы из-за его работы "Супрематический крест" в Екатеринбурге.
В понедельник Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург, чтобы восстановить свое испорченное граффити. В воскресенье, накануне приезда художника, верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции "Супрематического креста". Позже координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.
Лампас Покрас
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"По поводу угроз. Естественно, мне присылают различные видеозаписи и сообщения. Некоторые из них довольно агрессивно настроенные. Но я считаю, что мы, находясь в правовом поле, имеем некую все-таки безопасность с точки зрения того, что комментарии – это желание повлиять как-то на принятие решений. При том, что я решения принимаю, исходя из собственного мнения, из виденья ситуации, из анализа ситуации в целом и уж никак из каких-то попыток давления на меня", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.
Он отметил, что не цитирует агрессивные высказывания в свой адрес, потому что они именно на это и нацелены. Художник добавил, что его сложно как-то испугать или спровоцировать.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
20 августа, 10:13РИА Новости
Покрас Лампас приедет 26 августа в Екатеринбург восстанавливать свою работу
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КультураПокрас ЛампасЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбург
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