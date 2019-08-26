Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что ему поступают угрозы из-за его работы "Супрематический крест" в Екатеринбурге.

В понедельник Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург, чтобы восстановить свое испорченное граффити. В воскресенье, накануне приезда художника, верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки в районе Уралмаш, выступая против реконструкции "Супрематического креста". Позже координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.

"По поводу угроз. Естественно, мне присылают различные видеозаписи и сообщения. Некоторые из них довольно агрессивно настроенные. Но я считаю, что мы, находясь в правовом поле, имеем некую все-таки безопасность с точки зрения того, что комментарии – это желание повлиять как-то на принятие решений. При том, что я решения принимаю, исходя из собственного мнения, из виденья ситуации, из анализа ситуации в целом и уж никак из каких-то попыток давления на меня", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он отметил, что не цитирует агрессивные высказывания в свой адрес, потому что они именно на это и нацелены. Художник добавил, что его сложно как-то испугать или спровоцировать.