Покрас Лампас прокомментировал протесты из-за его работы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что готов вести диалог с верующими жителями Екатеринбурга, выступившими против восстановления его работы в виде гигантского креста.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.

Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста".

"Когда мы с командой фестиваля стали следить за событиями, наблюдать за тем, какая происходит реакция и в сети интернет, и в различных полях, в том числе на площади (Первой пятилетки в Екатеринбурге) приняли решение, что нужно наладить диалог прежде, чем начнется моя работа", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его мнению, ситуация уже выходит за рамки стрит-арта, начиная формировать городскую среду и репутацию города.