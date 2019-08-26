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РИА Новости
Культура

Покрас Лампас прокомментировал протесты из-за его работы в Екатеринбурге

12:28 26.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что готов вести диалог с верующими жителями Екатеринбурга, выступившими против восстановления его работы в виде гигантского креста.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Лампас Покрас
Вчера, 12:05Культура
Власти Новосибирска договорились с Покрасом Лампасом о росписи города
Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста".
"Когда мы с командой фестиваля стали следить за событиями, наблюдать за тем, какая происходит реакция и в сети интернет, и в различных полях, в том числе на площади (Первой пятилетки в Екатеринбурге) приняли решение, что нужно наладить диалог прежде, чем начнется моя работа", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По его мнению, ситуация уже выходит за рамки стрит-арта, начиная формировать городскую среду и репутацию города.
"Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы и, надеюсь, что организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади. Если будут в процессе какие-то коррективы, то мы готовы это обсуждать и принимать решение, которое максимально будет корректно, в первую очередь, для города, для жителей города и для сообществ, которые там находятся", – пояснил Лампас.
Лампас Покрас
23 августа, 15:17РИА Недвижимость
Белая башня в Екатеринбурге может стать новым объектом Покраса Лампаса
3220010
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КультураПокрас ЛампасСвердловская областьЕкатеринбург
Популярные комментарии
Понятия не имею что за Лампас Покрас такой, но никто не давал права так называемым верующим портить чужую собственность.
26 августа, 13:01
Будущее Страны
1200033
Для верующих есть храмы. А городское пространство это городское пространство. И уж точно не религиозным деятелям решать что там можно рисовать, а что нет.
26 августа, 13:05
Будущее Страны
1100002
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