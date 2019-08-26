Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

ТБИЛИСИ, 26 авг – РИА Новости. Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили и выразила надежду, что возвращение этих территорий произойдет в период ее президентского правления.

"Ни одна власть Грузии, ни сегодняшняя, ни будущая, не смирится с нарушением территориальной целостности страны, так же как и международное сообщество, которое не приняло этот факт",- сказано в заявлении президента, которое приводит ее администрация.

Зурабишвили выразила надежду, что "настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии". "Мое самое большое желание и цель - это то, чтобы возвращение произошло в срок моего президентства, для чего я использую все возможности и пути", - отметила президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.