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РИА Новости

Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

12:26 26.08.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 авг – РИА Новости. Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили и выразила надежду, что возвращение этих территорий произойдет в период ее президентского правления.
"Ни одна власть Грузии, ни сегодняшняя, ни будущая, не смирится с нарушением территориальной целостности страны, так же как и международное сообщество, которое не приняло этот факт",- сказано в заявлении президента, которое приводит ее администрация.
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Зурабишвили выразила надежду, что "настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии". "Мое самое большое желание и цель - это то, чтобы возвращение произошло в срок моего президентства, для чего я использую все возможности и пути", - отметила президент.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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Президент Грузии заявила о нарушении суверенитета страны в Абхазии
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Саломе ЗурабишвилиАбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
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