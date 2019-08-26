Газопровод "Северный поток — 2" построили на три четверти

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на три четверти.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток — 2". Это около 75% от общей протяженности двух ниток", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что строительство продолжается в территориальных водах России, прокладка обеих ниток в водах Германии и Финляндии завершена.

"Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе", — подчеркивается в пресс-релизе.

"Северный поток – 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.