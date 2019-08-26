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РИА Новости

Газопровод "Северный поток — 2" построили на три четверти

12:26 26.08.2019 (обновлено: 14:54 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на три четверти.
"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода "Северный поток — 2". Это около 75% от общей протяженности двух ниток", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что строительство продолжается в территориальных водах России, прокладка обеих ниток в водах Германии и Финляндии завершена.
"Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе", — подчеркивается в пресс-релизе.
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"Северный поток – 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
13552024
Обсудить 12
Nord Stream 2Северный поток-2Алексей МиллерГазпромГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Отлично!!! Победа будет за нами!!!
26 августа, 12:28
Стас Титов
3440004
Нас не догонят...., нас не догонят...)))) СП-2 будет построен и заработает в конце года!!!!!!
26 августа, 12:37
Арсений Понфилекно
2720004
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