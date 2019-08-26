Партия "Слуга народа" намерена внести изменения в конституцию Украины

КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Партия "Слуга народа" намерена внести много изменений в украинскую конституцию, в том числе отмену депутатской неприкосновенности, заявил в понедельник представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Изменения в конституцию требуют длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет инициативу в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосов может принять закон в целом.

"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - сказал Стефанчук во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По его словам, среди таких инициатив будет сокращение числа депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.