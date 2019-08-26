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РИА Новости

Партия "Слуга народа" намерена внести изменения в конституцию Украины

12:22 26.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" . Архивное фото
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Партия "Слуга народа" намерена внести много изменений в украинскую конституцию, в том числе отмену депутатской неприкосновенности, заявил в понедельник представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Изменения в конституцию требуют длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет инициативу в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосов может принять закон в целом.
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"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - сказал Стефанчук во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
По его словам, среди таких инициатив будет сокращение числа депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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Партия "Слуга народа"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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