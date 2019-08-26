В Якутии ищут полицейского, сбежавшего с работы с пистолетом

ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Сотрудник транспортной полиции Якутии сбежал с работы, вооружившись пистолетом, его объявили в розыск, сообщил РИА Новости источник в региональном МВД.

По данным транспортной полиции Якутии, разыскивается старший сержант Айтал Томский, 1992 года рождения, который "ушел в неизвестном направлении, вооружившись пистолетом Макарова с двумя магазинами, с 16 патронами". Лиц, владеющих информацией о его местонахождении, попросили незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

"Томского объявили в розыск. Пока официальной информации нет. Сбежал с табельным оружием. Говорят, был в угнетенном состоянии", - рассказал источник.