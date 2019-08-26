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РИА Новости

Израиль решил сократить поставки топлива в сектор Газа из-за пуска ракет

12:20 26.08.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Израиль принял решение сократить поставки топлива в сектор Газа из-за пуска ракет с территории анклава, говорится в сообщении подразделения министерства обороны Израиля, занимающегося координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT).
Ранее на прошлой неделе израильские военные несколько раз фиксировали пуски ракет из сектора Газа и наносили в ответ удары по целям правящего в анклаве движения ХАМАС.
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"В свете запуска ракетных снарядов из сектора Газа в сторону израильских территорий и продолжения затрагивания стабильности и безопасности (Израиля – ред.) принято решение сократить количество топлива, поставляемого на электростанцию в секторе Газа через КПП "Керем-Шалом" с утра завтрашнего дня (вторника – ред.) до дальнейшего извещения", - сообщил официальный представитель COGAT в Twitter.
Ранее Израиль неоднократно перекрывал поставки топлива в Газу.
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