Израиль решил сократить поставки топлива в сектор Газа из-за пуска ракет

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Израиль принял решение сократить поставки топлива в сектор Газа из-за пуска ракет с территории анклава, говорится в сообщении подразделения министерства обороны Израиля, занимающегося координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT).

Ранее на прошлой неделе израильские военные несколько раз фиксировали пуски ракет из сектора Газа и наносили в ответ удары по целям правящего в анклаве движения ХАМАС.