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РИА Новости

Иран направил эсминец в Аденский залив

12:19 26.08.2019 (обновлено: 12:35 26.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана направили в Аденский залив эсминец, сообщил глава штаба иранской армии контр-адмирал Хабибулла Саяри.
"Эсминец "Саханд" был развернут в Аденском заливе на первое свое долгосрочное дежурство", - сообщил Саяри агентству IRNA.
По его словам, эсминец будет обеспечивать безопасность плавания иранских судов в международных водах этого региона и будет сопровождать суда в Аденском и Оманском заливах.
"Саханд" будут сопровождать вспомогательный корабль, а также вертолетоносец, отметил контр-адмирал.
Иран нередко отправляет корабли в этот регион для обеспечения безопасности и борьбы с пиратством, однако на этот ситуация иная в связи с напряжённостью, возникшей вокруг безопасности судоходства, а также на фоне заявлений США о намерении задержать танкер с нефтью Adrian Darya (бывший Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
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Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара. Сообщалось, что власти Гибралтара приняли решение освободить судно, поскольку Тегеран дал гарантии, что оно не направится в Сирию, однако МИД Ирана опроверг подобные утверждения, отметив, что Сирия изначально не была пунктом назначения танкера.
В данный момент конечная точка танкера до сих пор неизвестна. Кроме того, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник сообщил, что Иран продал нефть и теперь владелец груза решает, куда танкер будет транспортировать ее.
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IRNAТегеран (город)ИранСШАВ мире
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