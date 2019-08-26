Глава СПЧ призвал перейти на безбумажную избирательную систему

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, что сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным.

Он отметил, что Совет представит предложения в своем традиционном докладе по итогам мониторинга в единый день голосования на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Надо переходить на безбумажную избирательную систему. Мы живем в 21 веке, и в нашей стране достигнут очень серьезный прогресс в плане развития цифровых технологий. Грех этим не воспользоваться. Надо всё менять, перенося все избирательные документы в электронную форму. И делать механизм волеизъявления граждан максимально простым и комфортным", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, смысл избирательной системы состоит в том, чтобы позволить людям избирать того, кого они хотят - избиратели легко могут все вместе собраться в интернете и выбрать того, кого они хотят.