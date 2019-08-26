Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T13:35Z
https://ria.ru/20190826/1557905351.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/39/1557903916_0:308:3071:2035_1036x0_80_0_0_85173d2df7a7ce9b3e0ea7c438076e5e.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ призвал перейти на безбумажную избирательную систему

12:17 26.08.2019 (обновлено: 13:35 26.08.2019)
165
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, что сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным.
Он отметил, что Совет представит предложения в своем традиционном докладе по итогам мониторинга в единый день голосования на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
23 апреля, 10:18РИА Новости
На портале госуслуг в сентябре появятся цифровые сервисы для избирателей
"Надо переходить на безбумажную избирательную систему. Мы живем в 21 веке, и в нашей стране достигнут очень серьезный прогресс в плане развития цифровых технологий. Грех этим не воспользоваться. Надо всё менять, перенося все избирательные документы в электронную форму. И делать механизм волеизъявления граждан максимально простым и комфортным", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.
По его словам, смысл избирательной системы состоит в том, чтобы позволить людям избирать того, кого они хотят - избиратели легко могут все вместе собраться в интернете и выбрать того, кого они хотят.
"Помимо этого, можно предусмотреть механизмы, которые предотвратят всяческие фальсификации", - уточнил глава Совета.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Федотовым >>
211007
Обсудить 2
РоссияПолитика
Рекомендуем
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
РИА
Новости
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Илья Массух
На выборах в 2024 году могут провести эксперимент по онлайн-голосованию
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
Лента
новостей
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Машина Следственного комитета РФ
Жительницу Мурманска обвинили в убийстве новорожденной дочери
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ ожидает роста госинвестиций и ускорения экономики в третьем квартале
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Студенты во время лекции
Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
СПЧ предложил скорректировать закон о митингах
Московский финансовый форум
Стала известна тема первой пленарной сессии Мосфинфорума
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
Владимир Путин
Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков
Город Алеппо в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
Лента новостейМолния