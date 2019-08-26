В Госдуме выступили за увеличение базовой части зарплат медиков

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нынешняя система начисления зарплаты медработникам несправедлива, ее надо полностью пересмотреть, увеличить размер оплаты медикам на селе, выровнять заработную плату между регионами и поднять базовую ставку, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.
Нынешняя система начисления зарплаты медикам является "непрозрачной и несправедливой", заявил Говорин, слова которого приводит пресс-служба Общероссийского народного фронта.
"Необходимо стимулировать оплату труда врачам на селе за счет определенных льгот, а также коэффициента удаленности территории и так далее. Чтобы в конечном счете врачу было выгодно работать на селе", – отметил депутат.
Зампред комитета ГД добавил, что необходимо увеличить и сделать прозрачной базовую ставку, поскольку сейчас она слишком низкая и заработок медработника формируется в основном за счет премий, работы по совместительству, ночных дежурств. По его словам, все это приводит к субъективизму главных врачей, когда есть "любимчики и нелюбимчики", а также к разнице в оплате труда и психологическому напряжению в коллективе.
Говорин указал на большую разницу в оплате труда между административным аппаратом и медперсоналом. По его словам, главврачи сейчас могут распределять объем зарплаты практически по своему усмотрению. Чтобы этого не было, необходимо установить фиксированную ставку, считает депутат.
Он напомнил, что по существующей системе зарплата врача должна составлять 200% от среднего заработка в регионе. Но средние показатели в субъектах, тем не менее, существенно отличаются. Это побуждает врачей переезжать из одного региона в другой, подчеркнул Говорин.