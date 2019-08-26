В Госдуме выступили за увеличение базовой части зарплат медиков

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нынешняя система начисления зарплаты медработникам несправедлива, ее надо полностью пересмотреть, увеличить размер оплаты медикам на селе, выровнять заработную плату между регионами и поднять базовую ставку, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

Нынешняя система начисления зарплаты медикам является "непрозрачной и несправедливой", заявил Говорин, слова которого приводит пресс-служба Общероссийского народного фронта.

"Необходимо стимулировать оплату труда врачам на селе за счет определенных льгот, а также коэффициента удаленности территории и так далее. Чтобы в конечном счете врачу было выгодно работать на селе", – отметил депутат.

Зампред комитета ГД добавил, что необходимо увеличить и сделать прозрачной базовую ставку, поскольку сейчас она слишком низкая и заработок медработника формируется в основном за счет премий, работы по совместительству, ночных дежурств. По его словам, все это приводит к субъективизму главных врачей, когда есть "любимчики и нелюбимчики", а также к разнице в оплате труда и психологическому напряжению в коллективе.

Говорин указал на большую разницу в оплате труда между административным аппаратом и медперсоналом. По его словам, главврачи сейчас могут распределять объем зарплаты практически по своему усмотрению. Чтобы этого не было, необходимо установить фиксированную ставку, считает депутат.