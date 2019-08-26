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РИА Новости
Омская область

В Омске ввели в строй новую дорогу в рамках нацпроекта

12:13 26.08.2019 (обновлено: 13:34 26.08.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиЧерлакский тракт, отремонтированный в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Омске
Черлакский тракт, отремонтированный в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги, в Омске
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Новую дорогу, комплексно отремонтированную в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ввели в строй в Омске, сообщает в понедельник облправительство.
"Черлакский тракт на участке от улицы 13-я Комсомольская до границы города Омска отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
На трассе протяженностью 4,9 километра полностью выполнили все запланированные работы: на дороге было уложено двухслойное покрытие, установлено ограждение, отремонтированы остановки, укреплены обочины, нанесена разметка. Стоимость работ составила 59,1 миллиона рублей. Подрядчиком выступила организация ООО "СПК "ДорСтрой".
"Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и регионального проекта "Дорожная сеть" будет отремонтировано 17 городских магистралей", - сообщают власти региона. Общая стоимость работ составит более 1 миллиарда рублей.
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Первую в этом году автодорогу к поселку Большие поля, на участке от Пушкинского тракта до границы города Омска, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сдали в эксплуатацию на прошлой неделе.
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