Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник

АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов "Триумф".

"С завтрашнего дня (со вторника. — Прим. ред.) начнется поставка и перевозка второй батареи С-400", — цитирует его агентство Anadolu .

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.