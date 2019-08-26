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РИА Новости

Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник

12:07 26.08.2019 (обновлено: 12:46 26.08.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов "Триумф".

"С завтрашнего дня (со вторника. — Прим. ред.) начнется поставка и перевозка второй батареи С-400", — цитирует его агентство Anadolu.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
26 июля, 12:16РИА Новости
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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