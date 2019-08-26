СПЧ предложил скорректировать закон о митингах

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов предлагает попробовать скорректировать закон о митингах таким образом, чтобы он работал на формирование культуры компромисса. По его словам, в каждом населенном пункте должен быть перечень мест, где могут проводиться публичные мероприятия. Этот перечень должен быть достаточно большой и единый для всех организаций, которые хотят провести публичное мероприятие, в том числе для мэрии, отметил глава СПЧ.

"Мы предлагаем попробовать скорректировать закон о митингах таким образом, чтобы он работал на формирование культуры компромисса, одного из главных основ культуры демократии", - сказал в интервью РИА Новости Федотов.

По его словам, избежать несанкционированных публичных мероприятий легче всего с помощью их санкционирования. "Нужно более подробно и детально прописать весь механизм реализации свободы граждан собираться мирно, без оружия. Сейчас нередко с обеих сторон – организаторов и властей – нет стремления к достижению компромисса", - пояснил глава совета.

"Помимо этого, в каждом населенном пункте должен быть перечень мест, где могут проводиться публичные мероприятия: например, Тверская улица, проспект Академика Сахарова, Пушкинская площадь и так далее. Но этот перечень должен быть достаточно большой и единый для всех организаций, которые хотят провести публичное мероприятие. В том числе для мэрии", - добавил он.

Федотов отметил, что сегодня, например, в Москве для проведения публичных мероприятий есть только один гайд-парк – Зеленый театр в парке "Сокольники".

"Но в Москве много миллионов жителей и для нее один такой гайд-парк на 3 тысячи митингующих – просто смешно. В каждом районе или как минимум в каждом административном округе должна быть своя такая площадка. Это будет нормально", - уточнил он.