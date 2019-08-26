Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии

"Пограничная служба Северной Карелии расследует предполагаемое несанкционированное пересечение границы двумя лицами из России в Финляндию и обратно в Россию в Китее, (озеро) Кангасъярви. Предполагается, что мужчины пересекли государственную границу на надувной лодке на 38 метров по финской территории", - говорится в сообщении.