Два спутника "Глонасс-М" вывели на внеплановое техобслуживание

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

Ранее сообщалось о выводе 1 августа на внеплановое техобслуживание спутника "Глонасс-М" номер 717. Планируется, что он не будет работать по целевому назначению до 1 сентября.

На сайте центра говорится, что спутник номер 742 выведен на техобслуживание 26 августа. Дата окончания техобслуживания не сообщается.

Кроме того, как отмечается на сайте центра, у спутника "Глонасс-М" номер 730 "зафиксированы нарушения в приеме сигнала".