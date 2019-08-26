Два спутника "Глонасс-М" вывели на внеплановое техобслуживание

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
Ранее сообщалось о выводе 1 августа на внеплановое техобслуживание спутника "Глонасс-М" номер 717. Планируется, что он не будет работать по целевому назначению до 1 сентября.
На сайте центра говорится, что спутник номер 742 выведен на техобслуживание 26 августа. Дата окончания техобслуживания не сообщается.
Кроме того, как отмечается на сайте центра, у спутника "Глонасс-М" номер 730 "зафиксированы нарушения в приеме сигнала".
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.