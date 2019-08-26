Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:00Z
https://ria.ru/20190826/1557904395.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155507/17/1555071736_0:204:2048:1356_1036x0_80_0_0_66aaa1b387bea6be260e6dd09179ac83.jpg
РИА Новости

Два спутника "Глонасс-М" вывели на внеплановое техобслуживание

12:00 26.08.2019
330
© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
Ранее сообщалось о выводе 1 августа на внеплановое техобслуживание спутника "Глонасс-М" номер 717. Планируется, что он не будет работать по целевому назначению до 1 сентября.
На сайте центра говорится, что спутник номер 742 выведен на техобслуживание 26 августа. Дата окончания техобслуживания не сообщается.
Кроме того, как отмечается на сайте центра, у спутника "Глонасс-М" номер 730 "зафиксированы нарушения в приеме сигнала".
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
Макет спутника ГЛОНАСС
18 июня, 16:48РИА Новости
Переработавший ресурс в полтора раза спутник "Глонасс" отправят в резерв
302114
Обсудить 1
ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосЦНИИМАШМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Луна и самолет на закате
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
РИА
Новости
Космодрома Восточный
Разработку самолета для перевозки ракет на Восточный приостановили
Вид на огневое кольцо стартового стола космодрома Восточный
В России разработают ракетный двигатель "Вихрь" для многоразовых ракет
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Иран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера
Лента
новостей
Самолет CASA C-101
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Летные испытания возвращаемой ступени "Крыло-СВ" могут начаться в 2020 году
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Богдан объяснил, почему провел День независимости Украины во Франции
Прохожие снимают на камеру инцидент в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Скриншот
Блогер инсценировал аварию с участием своей матери ради лайков
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
СПЧ предложил скорректировать закон о митингах
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Находке два человека погибли при взрыве гранаты
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
"Вертолеты России" покажут новые гражданские модели на МАКС-2019
Искусственный интеллект помогает изучать Вселенную
Процесс сборки робота с человеческим сознанием уже начался
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
"Союз МС-13" перестыковали на МКС для приема робота "Федора"
Лампас Покрас
Власти Новосибирска договорились с Покрасом Лампасом о росписи города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния