Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве гранаты в жилом доме в Находке в крайне тяжелом состоянии, их готовят к операции, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

"Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти сообщили, что 26 августа в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на 1 этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Два человека погибли, двое ранены, детей среди них нет, здание не разрушено.