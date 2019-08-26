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РИА Новости

В Находке два человека погибли при взрыве гранаты

11:57 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Взрыв боевой гранаты произошел в четырехэтажном доме в Находке, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.
"26 августа в 17.30 в Находке по улице Заводская, 16 в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Экстренные службы – на месте происшествия, обстановка и последствия уточняются. По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет", - сказал собеседник агентства.
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