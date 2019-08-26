В Находке два человека погибли при взрыве гранаты

"26 августа в 17.30 в Находке по улице Заводская, 16 в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Экстренные службы – на месте происшествия, обстановка и последствия уточняются. По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет", - сказал собеседник агентства.