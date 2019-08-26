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РИА Новости

Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

11:56 26.08.2019 (обновлено: 12:49 26.08.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Contando Estrelas / CASA C-101 AviojetСамолет CASA C-101
Самолет CASA C-101
CC BY-SA 2.0 / Contando Estrelas / CASA C-101 Aviojet
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.
Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил агентству информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Причины происшествия выясняются.
Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны. По данным местных властей, на борту самолет находился один пилот, он успел катапультироваться, ведутся его поиски.
"Мы получили сотню звонков о падении самолета ВВС (Испании) в море, мы смогли подтвердить этот факт, в настоящее время работа сосредоточена на поиске экипажа", - сообщил РИА Новости представитель службы спасения Мурсии.
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ВВС ИспанииСредиземное мореИспанияВ мире
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