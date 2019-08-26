Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press.
Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.
Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил агентству информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Причины происшествия выясняются.
Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны. По данным местных властей, на борту самолет находился один пилот, он успел катапультироваться, ведутся его поиски.
"Мы получили сотню звонков о падении самолета ВВС (Испании) в море, мы смогли подтвердить этот факт, в настоящее время работа сосредоточена на поиске экипажа", - сообщил РИА Новости представитель службы спасения Мурсии.
11.07. h. Prosigue la búsqueda del tripulante del avión accidentado. NO ha sido localizado aún. Imagen de la zona tomada desde helicóptero HE010. pic.twitter.com/hD6OVsNZfa— 112 Región de Murcia (@112rmurcia) August 26, 2019