Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море, передает агентство Europa Press

Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.

Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил агентству информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Причины происшествия выясняются.

Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны. По данным местных властей, на борту самолет находился один пилот, он успел катапультироваться, ведутся его поиски.

"Мы получили сотню звонков о падении самолета ВВС (Испании) в море, мы смогли подтвердить этот факт, в настоящее время работа сосредоточена на поиске экипажа", - сообщил РИА Новости представитель службы спасения Мурсии.