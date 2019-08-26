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РИА Новости

Эксперт прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

11:56 26.08.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй американский пакет санкций против России свидетельствует о провале политики Дональда Трампа на российском направлении, президент США столкнулся как с внутренней, так и с внешней оппозицией, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вчера, 08:16Акценты
Вступил в силу второй пакет санкций по "делу Скрипалей". Что под запретом?Вашингтон ввел новые ограничительные меры, которые он связывает с "делом Скрипалей".
"Второй пакет санкций США - это свидетельство того, что политика Трампа на российском направлении провалилась и он оказался не способен отрегулировать ситуацию через "большую семерку" или через двусторонние отношения. Трамп не смог ввести Россию в политику Запад, и любое ее отчуждение, в том числе такими шагами против госдолга, выглядит деструктивно. Ему это не удалось, он столкнулся и с внутренней и с внешней оппозицией этой своей политики, хотя и пытался", - сказал Межуев. По мнению эксперта, этими санкциями "принято ясное решение – не допустить Россию в общество политических игроков Запада".
Политолог считает, что очередной пакет санкций США подтверждает выбор внешнеполитического курса РФ в пользу Востока. "Эти действия Запада, отталкивающие Россию, разумеется, усиливают позицию искать себя между Китаем и арабскими странами и перестать смотреть на себя через призму европейской идентичности. Такой выбор будет осуществляться. Восточная линия начинает все больше и больше преобладать. Это очень заметно, и те действия, которые совершает Запад, в том числе этими санкциями, - свидетельство того, что этот выбор будет сделан", - уверен он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
23 августа, 19:46Сказано в эфире
"Собака лает — караван идет". Эксперт о новых антироссийских санкциях СШАНовый пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа, сообщил Госдеп. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что санкции вводятся в отсутствие каких-либо доказательств причастности России к этому делу.
Эксперт напомнил, что Запад пытается сохранить единство за счет враждебности к России. "Это мы видим в том числе в этом решении, внутри Запада ничего не поменяется, это будет сохраняться. Но при этом Запад перестает быть универсальным, постепенно там побеждает прагматичная логика, что противостояние России приводит к тому, что в конечном итоге Россия себя прекрасно находит в сообществе восточных государств". – заключил он.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Председатель комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Вчера, 07:31РИА Новости
Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
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Сергей СкрипальСанкции в отношении РоссииДональд ТрампГлавное разведывательное управление РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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