Эксперт прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй американский пакет санкций против России свидетельствует о провале политики Дональда Трампа на российском направлении, президент США столкнулся как с внутренней, так и с внешней оппозицией, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"Второй пакет санкций США - это свидетельство того, что политика Трампа на российском направлении провалилась и он оказался не способен отрегулировать ситуацию через "большую семерку" или через двусторонние отношения. Трамп не смог ввести Россию в политику Запад, и любое ее отчуждение, в том числе такими шагами против госдолга, выглядит деструктивно. Ему это не удалось, он столкнулся и с внутренней и с внешней оппозицией этой своей политики, хотя и пытался", - сказал Межуев. По мнению эксперта, этими санкциями "принято ясное решение – не допустить Россию в общество политических игроков Запада".

Политолог считает, что очередной пакет санкций США подтверждает выбор внешнеполитического курса РФ в пользу Востока. "Эти действия Запада, отталкивающие Россию, разумеется, усиливают позицию искать себя между Китаем и арабскими странами и перестать смотреть на себя через призму европейской идентичности. Такой выбор будет осуществляться. Восточная линия начинает все больше и больше преобладать. Это очень заметно, и те действия, которые совершает Запад, в том числе этими санкциями, - свидетельство того, что этот выбор будет сделан", - уверен он.

Эксперт напомнил, что Запад пытается сохранить единство за счет враждебности к России. "Это мы видим в том числе в этом решении, внутри Запада ничего не поменяется, это будет сохраняться. Но при этом Запад перестает быть универсальным, постепенно там побеждает прагматичная логика, что противостояние России приводит к тому, что в конечном итоге Россия себя прекрасно находит в сообществе восточных государств". – заключил он.