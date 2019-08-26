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РИА Новости

В Горбачев-фонде опровергли слухи о плохом самочувствии экс-президента СССР

11:52 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев регулярно бывает на работе в основанном им фонде и проводит различные встречи, для сообщений об ухудшении состояния здоровья политика нет оснований, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что состояние здоровья Горбачева резко ухудшилось, он якобы находится при смерти, а врачи говорят о скором летальном исходе.
"Он регулярно бывает на работе. Недавно мы дали сообщение о его встрече с министром иностранных дел Мальты, и он продолжает встречаться с людьми. Поэтому для подобного рода "новостей" нет оснований", - заявил Палажченко в ответ на просьбу прокомментировать вновь появившиеся сообщения о плохом самочувствии политика.
Чуть ранее в фонде уже опровергали аналогичные сведения. Несколько недель назад журналист Алексей Венедиктов в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" заявил, что состояние здоровья Горбачева "очень плохое". По его словам, последние месяцев шесть тот "живет в больнице". Тогда Палажченко заявил, что подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают, по меньшей мере, удивление. Руководитель пресс-службы фонда подчеркивал, что бывший советский лидер регулярно бывает на работе, встречается с сотрудниками и трудится, в том числе, над новой книгой.
Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год
20 августа, 19:51РИА Новости
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Горбачев 20 августа встречался с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела, который в те дни находился с визитом в Москве. Бывший советский лидер в ходе этой встреч поделился воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года - встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном.
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Горбачев-фондМихаил ГорбачевРоссияОбщество
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