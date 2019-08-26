В Горбачев-фонде опровергли слухи о плохом самочувствии экс-президента СССР

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев регулярно бывает на работе в основанном им фонде и проводит различные встречи, для сообщений об ухудшении состояния здоровья политика нет оснований, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что состояние здоровья Горбачева резко ухудшилось, он якобы находится при смерти, а врачи говорят о скором летальном исходе.

"Он регулярно бывает на работе. Недавно мы дали сообщение о его встрече с министром иностранных дел Мальты, и он продолжает встречаться с людьми. Поэтому для подобного рода "новостей" нет оснований", - заявил Палажченко в ответ на просьбу прокомментировать вновь появившиеся сообщения о плохом самочувствии политика.

Чуть ранее в фонде уже опровергали аналогичные сведения. Несколько недель назад журналист Алексей Венедиктов в передаче "Гордон" на украинском телеканале "НАШ" заявил, что состояние здоровья Горбачева "очень плохое". По его словам, последние месяцев шесть тот "живет в больнице". Тогда Палажченко заявил, что подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают, по меньшей мере, удивление. Руководитель пресс-службы фонда подчеркивал, что бывший советский лидер регулярно бывает на работе, встречается с сотрудниками и трудится, в том числе, над новой книгой.