В Пекине ответили на призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая

ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Призыв уйти из Китая, с которым президент США Дональд Трамп обратился к американским компаниям, можно расценивать больше как политический лозунг, нежели руководство к действию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в своем Twitter аккаунте Трамп написал, что приказывает американским компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе. Позже, воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя это заявление, сообщил, что президент Трамп может получить право отдать распоряжение американским компаниям уйти из Китая, если объявит чрезвычайное положение.

"(Призыв - ред.) об уходе американских компаний из Китая больше похож на политический лозунг, чем на практическое распоряжение, и даже, если это в действительности произойдет, освободившиеся места займут другие, и в конце концов, убытки понесут именно США", - заявил дипломат.

По его словам, экономики США и Китая взаимосвязаны, и попытки ослабить эту зависимость поставят под угрозу глобальные производственные цепочки и цепочки ценностей, принесут хаос на международный финансовый рынок, что подорвет международную торговлю и рост мировой экономики.

Он подчеркнул, что такие действия "идут вразрез с законами рыночной экономики, правилами свободной конкуренции, тенденцией экономической глобализации, все участники (рынка – ред.), включая и американские компании, будут против этого".

"Мы рекомендуем США лучше прислушиваться к мнениям различных общественных слоев, взвесить все "за" и "против", подумать дважды, прежде чем предпринимать импульсивные действия", - сказал Гэн Шуан.

На прошлой неделе торговая война Китай и США вновь обострилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.