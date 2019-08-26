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РИА Новости

В Пекине ответили на призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая

11:51 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Призыв уйти из Китая, с которым президент США Дональд Трамп обратился к американским компаниям, можно расценивать больше как политический лозунг, нежели руководство к действию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее в своем Twitter аккаунте Трамп написал, что приказывает американским компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе. Позже, воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя это заявление, сообщил, что президент Трамп может получить право отдать распоряжение американским компаниям уйти из Китая, если объявит чрезвычайное положение.
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"(Призыв - ред.) об уходе американских компаний из Китая больше похож на политический лозунг, чем на практическое распоряжение, и даже, если это в действительности произойдет, освободившиеся места займут другие, и в конце концов, убытки понесут именно США", - заявил дипломат.
По его словам, экономики США и Китая взаимосвязаны, и попытки ослабить эту зависимость поставят под угрозу глобальные производственные цепочки и цепочки ценностей, принесут хаос на международный финансовый рынок, что подорвет международную торговлю и рост мировой экономики.
Он подчеркнул, что такие действия "идут вразрез с законами рыночной экономики, правилами свободной конкуренции, тенденцией экономической глобализации, все участники (рынка – ред.), включая и американские компании, будут против этого".
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"Мы рекомендуем США лучше прислушиваться к мнениям различных общественных слоев, взвесить все "за" и "против", подумать дважды, прежде чем предпринимать импульсивные действия", - сказал Гэн Шуан.
На прошлой неделе торговая война Китай и США вновь обострилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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Гэн ШуанДональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
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