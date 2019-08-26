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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, какие страны выбирают туристы для активного отдыха

13:07 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТурист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Россия, Испания и Таиланд - самые популярные у туристов страны для активного отдыха, сообщает Aviasales.
Эксперты опросили более 110 тысяч пользователей сервиса и выяснили, какие маршруты выбирают любители острых ощущений.
Около трети опрошенных россиян проголосовала за Россию. По мнению респондентов, на родине самый большой выбор программ для активных путешественников — походы в горы, сплавы по рекам, велотуры, конные туры, трекинг, серфинг и катание на горных лыжах и сноуборде.
По 14% голосов получили Испания и Таиланд. В Испании туристам нравятся пешие маршруты, дайвинг в Каталонии, рафтинг и катание на лыжах в Пиренеях. В Таиланде опытные туристы советуют отправиться на остров Краби, где почти все достопримечательности расположены на горе, также там можно заняться скалолазанием.
За Швейцарию проголосовало 12% пользователей. Там путешественники рекомендуют уделить внимание альпийским развлечениям - это ски-туры, трекинг, рафтинг, полеты на парапланах и даунхилл (скоростной спуск на горных велосипедах).
На пятом месте по популярности - Австрия, получившая 10% голосов. Здесь туристы выбирают занятия рафтингом, трекинг, скалолазание и ледолазание, пешеходные прогулки и даунхилл.
За Перу проголосовало 7% опрошенных. Посетившим эту страну путешественникам запомнились трекинг, сэндбординг (катание на доске по песчаным дюнам), плавание с морскими львами, серфинг на побережье Тихого океана и полеты на параплане.
Около 6% туристов, отправившихся в Индонезию, полюбили серфинг на Бали, рафтинг на Суматре и дайвинг на Сулавеси.
Активный отдых в Казахстане выбрали 5% респондентов. К основным видам развлечений относятся рафтинг и каякинг, катание на лыжах и сноуборде, прыжки с парашютом, скалолазание и альпинизм.
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