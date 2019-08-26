В Находке прогремел взрыв в жилом доме

Место взрыва в жилом доме в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. В одном из жилых домов города Находка (Приморский край) прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

По данным региональной администрации, погибли два человека, еще двое пострадали.

"Оба пострадавшие — мужчина и женщина — в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое", — добавил собеседник агентства.

Как уточняется, ЧП произошло на первом этаже многоквартирного дома на улице Заводская, 16. По информации местных властей, взорвалась боевая граната.