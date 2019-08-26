В ДНР обвинили ВСУ в 45 нарушениях перемирия за неделю

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 12 по 18 августа зафиксировали 68 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 19 по 26 августа было зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 103 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили один объект инфраструктуры и девять жилых домов", - сказал представитель СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.