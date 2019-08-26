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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 45 нарушениях перемирия за неделю

11:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 12 по 18 августа зафиксировали 68 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 19 по 26 августа было зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 103 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили один объект инфраструктуры и девять жилых домов", - сказал представитель СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
8 июня, 22:21РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
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